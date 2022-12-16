Sen ne güzel adamsın polis abi. Çocuklar için yolu kapattı

Kocaeli Gölcük'te bir trafik polisinin okuldan çıkan çocuklar için, trafikte yaptıkları kameralara yansıdı.

İzleyenleri tebessüm ettiren görüntülerde, trafik polisinin, ilkokul sınıfı çocuklarına güvenle karşıdan karşıya geçmesi için trafiği durdurduğu anlar, ve çocukların ona verdiği tepkiler yer alıyor.

AKAN TRAFİĞİ DURDURDU

Cadde kenarındaki okuldan çıkan öğrenciler, işlek caddeden geçmekte zorlanınca, anında devreye giren trafik polisi, trafiği durdurdu. Karşıdan karşıya güvenle geçen çocuklar, trafik polisine teşekkür edip sarıldı.

Görevi başındaki memurun çocuklarla tek tek ilgilenmesi ise videoyu izleyenler tarafından alkış aldı.