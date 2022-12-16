16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sen ne güzel adamsın polis abi. Çocuklar için yolu kapattı

Sen ne güzel adamsın polis abi. Çocuklar için yolu kapattı

Kocaeli'nde bir polis memuru akan trafiği durdurarak çocukların geçmesine yardımcı oldu. O anlar kameralara kaydedildi. Binlerce kişi tarafından gülümseyerek izlendi, beğenildi. 

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:37
Takip Et

Polis memuru trafiği kesti, çocukları karşıya geçirdi. Helal olsun sana

Sen ne güzel adamsın polis abi. Çocuklar için yolu kapattı
+
Aa
-

Kocaeli Gölcük'te bir trafik polisinin okuldan çıkan çocuklar için, trafikte yaptıkları kameralara yansıdı.

İzleyenleri tebessüm ettiren görüntülerde, trafik polisinin, ilkokul sınıfı çocuklarına güvenle karşıdan karşıya geçmesi için trafiği durdurduğu anlar, ve çocukların ona verdiği tepkiler yer alıyor.

AKAN TRAFİĞİ DURDURDU

Cadde kenarındaki okuldan çıkan öğrenciler, işlek caddeden geçmekte zorlanınca, anında devreye giren trafik polisi, trafiği durdurdu. Karşıdan karşıya güvenle geçen çocuklar, trafik polisine teşekkür edip sarıldı.

Görevi başındaki memurun çocuklarla tek tek ilgilenmesi ise videoyu izleyenler tarafından alkış aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hasebi
16.12.2022 16:25
polisin yaptığı rutin bir uygulama ve olması gerekende bu, yani bunu övünç hikayesine dönüştürmekte nedir, şimdi madalyamı takacaz  
 
Tekin Ertürk
16.12.2022 16:20
akp'in değil, halkın polisi. İşte her alanda polis böyle olmalı. Benden küçük olsa da, iyi varsın polis abi.  
 
düşünüyorum
16.12.2022 16:16
okulun önünde yaya kaldırımında öğreciye korna çalan şoför var, adamı önce iq testine sonra zeka testine sonra sürücü belge testine sokmak lazım  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
4
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
6
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?
﻿Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?
﻿Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?
﻿Ümraniye'de hafif ticari araca çarpan cip devrildi. Kaza anı kamerada
﻿Ümraniye'de hafif ticari araca çarpan cip devrildi. Kaza anı kamerada
﻿Ümraniye'de hafif ticari araca çarpan cip devrildi. Kaza anı kamerada
﻿Yemen'de hükümet güçleriyle silahlı kabile üyeleri arasında çatışma
﻿Yemen'de hükümet güçleriyle silahlı kabile üyeleri arasında çatışma
﻿Yemen'de hükümet güçleriyle silahlı kabile üyeleri arasında çatışma
﻿CHP’li Şaroğlu: Haksız ve hukuksuz karar Türkiye demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçmiştir
﻿CHP’li Şaroğlu: Haksız ve hukuksuz karar Türkiye demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçmiştir
﻿CHP’li Şaroğlu: Haksız ve hukuksuz karar Türkiye demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçmiştir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.