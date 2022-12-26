İstanbul'daki trafik oranı açıklandı

Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine ulaşıldı. Verilere göre, il genelindeki yoğunluk yüzde 58 oldu.

İHA'da yer alan habere göre; D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı.

Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.