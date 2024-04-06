Bebek kuyrukla dünyaya geldi. ‘Mucize’ diyen de var ‘ucube’ diyen de…

Kaynak: Haber Merkezi
Bebek kuyrukla dünyaya geldi. ‘Mucize’ diyen de var ‘ucube’ diyen de…
Çin'de yenidoğan bebeğin sırtında 10 santimlik kuyrukla dünyaya geldiği bildirildi. Bu olay sonrasında, "Gördüklerine inanamadılar daha yakından bakmak istediler" yorumu yapıldı.

Çin'de meydana gelen ve medyada geniş yer bulan bir doğum olayı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nadiren rastlanan bir durumda, adı açıklanmayan bir bebek, 10 santimetre uzunluğunda bir kuyrukla dünyaya geldi.

Hangzhou Çocuk Hastanesi'ndeki Çocuk Doktoru Dr. Li, bebeğin doğumundan sonra kuyruğun görüntülerini internete yükledi ve bu durum sosyal medyada hızla yayıldı.

Yayınlanan görüntülerde, yenidoğan bebeğin kalça bölgesinden çıkan 10 santimetrelik kuyruk gözler önüne serildi. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları bebeği 'mucizevi' olarak nitelendirirken, diğerleri 'garip' olarak tanımladı.

Dr. Li, bu olağan dışı büyümenin muhtemelen tamamlanmamış bir dejenerasyon sürecinin sonucu olduğunu ve bebeğin omuriliğinin normal olmayan bir şekilde bağlı olduğundan şüphelendiğini belirtti.

Daha sonraki omurilik manyetik rezonans görüntülemesi (MRI), bu şüpheleri doğruladı.

Bağlı omurilik, omuriliğin çevre dokulara, genellikle omurganın alt kısmında anormal bir şekilde yapıştığı bir durumdur.

Normal şartlar altında, omurilik omurilik kanalı içinde serbestçe hareket eder ve normal hareket ile işlevsellik sağlar.

Ancak, omuriliğin bağlı olduğu durumlarda, bu hareket kısıtlanır ve bu da çeşitli nörolojik problemlere neden olabilir.

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