Selçuk Geçer: Dikkat çarşı daha da karışacak

Geçer, riskli varlıklar üzerinde satış baskısı olacağını söylerken, 2024 yılının genel olarak sıkıntılı olacağını ifade etti.

Selçuk Geçer’in yayının öne çıkan detaylar şu şekilde:

Kripto para piyasası nabız gibi özellikle son zamanlarda yaşanan satış baskılarının daha da derinleşebileceğini ve lider kripto para birimi Bitcoin’in 40.000’a kadar gerileyebileceğini söyledi. Fed toplantısı etkisiyle kripto paralara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Selçuk geçer, Powell2ın açıklamalarının piyasada olumsuz etkisi bırakabileceğini ayrıca Avrupa’nın da kripto paralar üzerinde baskın bir kant olduğunu belirtti.

ÇARŞI UFAK UFAK KARIŞIYOR

ABD tarafında artık daha şahin söyler bekleniyor. Normal şartlarda piyasalar Fed’in bu yıl için 5 – 6 tane faiz indirim yapabileceğini öngörüyordu. Ancak şimdiye kadar herhangi bir indirimi yapmadı. Piyasalar şimdi de faizi bu sene hiç indirmeye bilir hatta enflasyon bu şekilde de devam ederse faizleri arttırabilir bile demeye başladı. Bu bağlamda Powell’ın yaptığı açıklamalar ve vereceği mesajlarda oldukça önemli.

Avrupa tarafında da söylemler yavaş yavaş değişmeye başladı. Haziran ayında faiz indirimi kesin gibi gözükürken, Avrupa Merkez Bankası da faiz indirmeyecek gibi görünmeye başladı.

Çarşı ufak ufak karışmaya başladı. Bu şu demek oluyor bütün riskli piyasada hisse senedi, kripto para hatta altın tarafında bir satış baskısı olabileceğini gösteriyor. Eğer Powell2dan şahin tonlu açıklamalar gelirse bu durum piyasada yaşanır.

ABD HİSSELERİ

Özellikle ABD teknoloji hisseleri çok sürükleyiciydi. Aralık 2023 itibariyle Nvidia, Intel, Microsoft ve Google gibi bir çok hisse almış başını gitmişti. Geçen senede artıda kapatmıştı.

İntel

İntel 2020'den bu yana en sert düşüşünü kaydetmiş ve % 13 oranında düşüş görüldü. Ciddi bir kayıptan bahsediliyor. Yüzde 13 şaka maka değil büyük kayıp. Bu durum Powell’ın şahin söylemleriyle hisse senetlerinin düşeceğini gösteriyor.

BURADA DURUM DEĞİŞECEK

Beklentiler olumludan olumsuza dönecek, veriler gene olarak olumsuz olacak. Kısa vadeli boğa süreci bitti artık birazcık ayı dönemine girmişiz. Sonrasında tekrar boğa sürecine girebiliriz ama bugünlerde biraz geri çekilme beklemekte fayda var.

2024 SIKINTILI GEÇECEK

2024'e daha çok sıkıntılı bir yıl göreceğiz Amerika ve Avrupa tarafında enflasyonun düşmediğini Hatta bir tık yükseldiğini göreceğiz Eğer ki bu jeopolitik riskler artmaya devam ederse bunun yanında bir de enflasyonla ilgili beklentiler gerçekleşmezse yani enflasyon beklentilerin çok daha üzerinde yükselmeye devam ederse açıklamalarda daha agresifleşmek gerekecek.

ALTINDA DÜŞÜŞ OLACAK

Altın fiyatlarının ons bazında geri çekileceğini düşünüyorum. TL bazında altın fiyatları düşer mi eğer ki dövizi buralarda sabit tutarlarsa düşer ama arkadaşlar dövizi sabit tutma ihtimalleri yok tutmamalı da gerekiyor.