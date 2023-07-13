Bebekler neden gaz çıkarır

Editör: Erkavim Yıldırım

Bebeklerin yaklaşık yüzde 20'sinde sıklıkla akşamları görülen ve kolik diye adlandırılan durumun sebeplerinden biri, bebeği beslerken doğru pozisyonda tutmamak, çok hava yutmasına sebep olmak ve gazını iyi çıkaramamaktır. Bunun dışında karbonhidrat sindirimindeki yetersizlik, bağırsak hareketlerini sağlayan sinir sisteminin henüz gelişmemiş olması da sebepler arasındadır. Tüm bunların yanı sıra anne ve babanın acemiliği, bebeğin ses ve görüntülerle başa çıkamaması gibi unsurlar da önemli sebeplerdendir.

Anne sütü de olsa mama da olsa, bebeklerde gaz her şekilde görülmektedir. Bebeklerin gaz sorunu genellikle 3-4 aylıkken biter. Bebekler yeme, içme, tuvalet vb. birçok konuda bakıma muhtaçtırlar. Hatta gaz çıkarırken bile yardıma ihtiyaç duyarlar. Anne ve babalar bu ufak şeyleri kutsal bir görevmiş gibi yerine getirirler.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Anne, bebeği emzirdiği için gaz yapan yiyecekleri tüketmemelidir. (Kuru fasulye, soğan, brokoli, lahana vb.) Aynı zamanda kafein içeren içecekler, çikolata, çay hem gaz yapar hem de bebekte uykusuzluğa ve dolayısıyla huzursuzluğa sebep olur.

Bebek anne sütü ile beslenmediği durumda eğer mama ile besleniyorsa kullanılan mamanın içeriği de gaz yapabilir. Eğer bebek biberon ile besleniyorsa emziklerin boyutu dikkate alınmalıdır. Çok ufak veya büyük delikli emzikler, bebeğin fazla hava yutmasına sebep olacağı için gazının da çok olmasına yol açar.

Bazı durumlarda emzik vermek bebeğin gazının artmasını engellemekte işe yarayabilir. Beslenme sırasında diğer göğüse geçerken bebeğin gazı çıkarılmalıdır.

BEBEĞİN GAZI NASIL ÇIKARILMALI?

Her ne kadar bebeğinin en ufak bir ağlayışında anne babaların içi sızlasa da öncelikle sakin olunmalıdır. Unutmayın ki, bebeğiniz sakin davranmadığınızda daha da huysuzlanacaktır ve ağlama krizine girecektir.

Bebeğinizi kucağınıza alıp ninni söyleyerek sakinleşmesini sağlayabilirsiniz. Bebeğin karnını ve sırtını ovmanız, sadece yanında olduğunuzda onu yüz üstü yatırmanız (uyurken değil) veya göğsünüze yatırmanız da fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde ılık bir banyo da işe yarayabilir.