Bebekler neden her şeyi ağızlarına götürür

Diş çıkarma dönemlerinde arayış içerisine giren çocuklar, her bulduğu şeyi ağzına götürmek ister. Ancak bu çok tehlikeli. Peki, ne yapmalı?

Diş çıkarma döneminde, öncesinde ve sonrasında çocuklar, bebekler her bulduğu nesneyi ağzına götürür. Anne babalar bu durumdan çok rahatsız olur. Uzmanlar böyle durumlarda ne yapılmasına dikkat çekti.

Fizyoterapist Sena Acar, oral arayış içerisindeki çocukların ve bebeklerin bu halleri için çok önemli açıklamalarda bulundu:

“Emme ısırma durumları bebeklik dönemimize dayanır. O dönemde çok normal karşılamalıyız. Çünkü güven duygularını bu şekilde geliştiriyorlar. Bunun yanı sıra, dünyalarını o şekilde tanıyorlar ve kas-eklem farkındalıklarını geliştiriyorlar.

Diş çıkartma dönemi tamamlanana kadar bunların normal karşılanması gerektiğinin altını çizen Sena Acar, “Ondan sonraki süreçte, biraz daha modülasyon bozukluğu ve oral arayış olarak geçiyor. Ağızlarına sürekli nesneleri götürme, ısırma tarzındaki davranışları, kendilerini sakinleştirmek açısından kullanabiliyorlar. Sürekli ağızlarına bir şey götürerek kendilerini regüle ediyorlar. Bunları düzeltmek için birçok aktivite, etkinlik ve önerimiz var. Simit, elma, havuç gibi sert cisimler ile kas-eklem farkındalığı ihtiyaçlarını sert cisimler ile tatmin edebiliriz. Doygunluk noktasına ulaştırıp regüle olmasını sağlayabiliriz. Sakız çiğnetebiliriz, sakinleşmelerini sağlayacaktır. Pipet gibi cisimler ile oyunlar oynayarak destekleyebiliriz. Çene eklemine, derin duyu masajları kullanabiliriz. Diş fırçalarını, şarjlı fırçalar ile değiştirebiliriz. Titreşim onları rahatlatacak ve hoşlarına gidecektir. Ağız içi yumuşak dokuları, diş etleri, dil, yanak içleri için titreşimler çok hoşuna gidecektir” şeklinde konuştu.

Yüze ve ağız çevresine masaj, çiğneme, diş çubukları ve ısırma tüplerinin de faydalı olabileceğini vurgulayan Fizyoterapist Acar, “Çocuğun her bulduğunu ağzına götürmesi doğru değil. Diş çıkarma süreçleri her çocuktan, çocuğa değişebilir. O süreci tamamladıktan sonra modülasyon bozukluğuna geçiyor. Bahsettiğimiz şeyler çok ekstrem, zorlayıcı durumlar değil. Evde desteklenebilir. Çocukların nasıl rahatladığını deneyerek bulabiliriz. Gözlemlerimiz sonucunda hangisinde oral arayış azalıyorsa, ona yönelebiliriz. Her nesneyi ağzına götürmesi, bebeğe zarar verebilir. Boğazına kaçma, mikrop riski var. Bunun için çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

AA