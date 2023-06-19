Bebekler neden yüksek sesle güler? Bebekler neye güler?

Gelişim çağındaki bir bebeğin yapılan şakayı anlaması beklenemez ancak kahkahayı basmaları çok da uzun sürmez. Peki, bebekler neden yüksek sesle güler? Bebekler neye güler?

Bebekler neden yüksek sesle güler? Bebekler neye güler?

Bebekler çoğu zaman yapılan espriyi anlamasa da kendilerini gülmekten alıkoyamaz. Peki, Bebekler neden yüksek sesle güler? Bebekler neye güler?

Darwin, bebeklik çağındaki oğlunda gülmeyi inceledi ve Freud, gülme eğilimimizin bir üstünlük duygusundan kaynaklandığına dair bir teori geliştirdi.

BEBEKLER NEDEN YÜKSEK SESLE GÜLER?

İnsan gelişiminin büyük psikoloğu Jean Piaget, bebeklerin kahkahalarının zihinlerinin içini görmek için kullanılabileceğini düşündü. Gülerseniz, bir dereceye kadar 'şakayı anlamanız' gerekir. İyi bir şaka tamamen beklenmedik ve kafa karıştırıcı olmakla tahmin edilebilir ve sıkıcı olmak arasında dengelenir. Bu nedenle, bebeklerin ne zaman güldüğünü incelemek, onların dünyayı nasıl anladıklarına dair fikir edinmenin harika bir yolu olabilir, diye düşündü. Ancak bunu 1940'larda önermesine rağmen, bu fikrin düzgün bir şekilde test edilmesi gerekiyor. Bazı çok ünlü araştırmacıların konuyu incelemesine rağmen, modern psikoloji tarafından ihmal edilmiştir.

Londra Üniversitesi'nden Birkbeck'ten Addyman bunu değiştirmeye çalışıyor. Bebeklerin dünyayı tam olarak nasıl anladıklarını anlamak için kahkahayı kullanabileceğimize inanıyor. Bebekleri neyin güldürdüğüne dair dünyanın en büyük ve en kapsamlı araştırmasını tamamladı ve ilk sonuçlarını geçen yıl Berlin'deki Uluslararası Bebek Çalışmaları Konferansı'nda sundu. Web sitesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanından 1000'den fazla ebeveyne bebeklerinin ne zaman, nerede ve neden güldükleri hakkında sorular sorarak bir anket yaptı.

Sonuçlar araştırma konusu gibi iç açıcı. Bir bebeğin ilk gülümsemesi yaklaşık altı haftalıkken, ilk gülüşü yaklaşık üç buçuk aylıkken gelir (bazılarının gülmesi üç kat daha uzun sürse de bebeğiniz henüz ilk kıkırdamasını yapmadıysa endişelenmeyin). Peekaboo, bebekleri güldürmek için kesin bir favoridir ancak gıdıklama, bebeklerin gülmesinin en çok bildirilen nedenidir.

BEBEKLERİ NE DAHA ÇOK GÜLDÜRÜR?

Daha da önemlisi, ilk kıkırdamadan itibaren, anket yanıtları bebeklerin diğer insanlarla ve onların yaptıklarına güldüklerini gösteriyor. Bir şeyin gıdıklandığının sadece fiziksel hissi yeterli değildir. Bir şeyin birdenbire ortadan kaybolduğunu veya ortaya çıktığını görmek de yeterli değildir. Sadece bir yetişkinin bebek için böyle şeyler yapması komik. Bu, bebeklerin yürümeden veya konuşmadan önce ve kahkahalarının sosyal olduklarını gösterir. Bir bebeği gıdıklarsanız, görünüşe göre sadece gıdıklandıkları için değil, siz onları gıdıkladığınız için gülerler.

Dahası, bebekler düşen insanlara gülme eğiliminde değildir. Bir başkası yerine düştüklerinde ya da üzgün olduklarında ya da nahoş bir şekilde şaşırdıklarında değil, başkaları mutlu olduğunda gülmeleri çok daha olasıdır. Bu sonuçlardan, Freud'un teorisi (her halükarda, gerçek çocuklarla ilgili herhangi bir titiz resmi çalışma yerine yetişkinlerle yapılan klinik görüşmelere dayalı olarak geliştirildi) tamamen yanlış görünüyor.

Ebeveynler, erkek bebeklerin kız bebeklerden biraz daha fazla güldüğünü bildirse de her iki cinsiyet de anneyi ve babayı eşit derecede komik buluyor.

Öne Çıkanlar
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards Yazarlar
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti Siyaset
DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti
Azerbaycan’da deprem. Van’da da hissedildi Güncel
Azerbaycan’da deprem. Van’da da hissedildi
Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek Spor
Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek
WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik
Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı Magazin
Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı
Ankara'yı sağanak vurdu. Yollar göle döndü Güncel
Ankara'yı sağanak vurdu. Yollar göle döndü