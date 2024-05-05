La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e bırakan ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Barcelona'da, Xavi değişim sinyalleri verdi.

Katalan basını tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Xavi için sert yorumlar dikkat çekti.

"Barcelona mahvoldu" yorumunun yapıldığı haberlerde genç teknik adamın radikal değişiklikler yapacağının altı çizildi.

Xavi, "Gelecek sezon daha rekabetçi olabilmek adına ciddi değişiklikler ve gelişmeler yapmamız şart. Kazanabileceğimiz maçları rakiplere kaptıramayız. Real Madrid ve Girona ile oynadığımız dört maçta da üstün oynadık fakat galibiyeti elde edemedik." dedi.

Xavi'nin bu açıklamalarının ardından, yaz transfer döneminde takıma yeni futbolcuların katılması ve mevcut kadrodan bazı isimlerin satılması bekleniyor.