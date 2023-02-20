Bebeklerin ense kalınlığı ne olmalı?

Bebeklerde ense kalınlığı ölçümü nasıl yapılır? Ense kalınlığı tedavisi var mı? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları…

Genel olarak 3 milim ve altı normal olarak kabul edilen ense kalınlığıdır. Bu ense kalınlığının üstüne çıkıldığındaysa down sendromu riski ve bazı anomali riskleri de meydana gelmektedir.

Genel olarak gebelik kontrollerinde 11 ile 14 haftalar arasında yapılan ultrasonografi ile bebeklerin ense kalınlığı ölçerek bebekte olabilecek bazı anomaliler down sendromu ve organ defektleri hakkında herhangi bir risk belirtisi olup olmadığına dair ense kalınlığı testi yapılır. Bu test ile birlikte genel olarak kromozom anomalileri %90 olarak tespit edilebilmektedir. Bu testlerin yapılması ile birlikte anomali hastalıkları bebeklerde erken dönemde yakalanma riskine sahip olduğunda anomali belirtilerinin büyümemesi adına bazı tedavilere başvurulması erken teşhisin önemini ortaya koymaktadır. Bu şekilde yapılan ense kalınlığı testleri bazı ölçümler sonrasında bu bilgilerin kombine edilerek okunmasında down sendromu riski de getirebilmektedir. Bebeklerde ense kalınlığı normal olarak gebelik haftasının ilerlemesi ile artış gösterir fakat ense kalınlığı normal sınırların üstüne çıktığı zaman Mongol çocuk olma riski de bir o kadar artmaktadır. İşte bu ense kalınlığı testleri sayesinde birçok anormallik ve hastalık durumları ölçülürken bu sayede hastalıkların teşhisinde genel olarak ense kalınlığı testleri yapılmaktadır. Ense kalınlığının belli bir değerin üzerinde olması bebekte anomali riskinin artışına şüphe düşürdüğü için ense kalınlığını milim olarak hassas ultrasonografi aletleriyle ölçümünü görebilirsiniz.





ENSE KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

Bebekler için doğum öncesi 11 ve 14 haftalar arasında tarama testleri yapılarak ense kalınlığı ile ilgili bazı belirtilerin ortaya çıkması ve bu doğrultuda down sendromu ve trizomi gibi anomali hastalıklarının teşhisi yapılmaktadır. Bu ölçümlerin yapılması ile hastalıklara erken tanı konulması ile aslında tedavi içinde yine o kadar erken davranılması ve doğumdan sonraki risk faktörünün de azaltılma çalışmalarının yapılması ense kalınlığı testlerinin önemini vurgulamaktadır. Yapılan testler doğrultusunda bebeklerde ölçülen ense kalınlığı cilt altındaki milimetrik sıvının birikmesi sonucu ile oluşmaktadır. Bu sıvının kalınlığı ölçülerek normal düzeyin üstünde bir artış söz konusuysa yapısal bozukluklar gibi riskler ve hastalıklar da yükselmektedir. Yine de ense kalınlığının artışı büyük kısımda normal olarak tanımlanabilir. Çünkü bebeğinizin büyüklüğüne göre ense kalınlığı da sınır ölçümü olarak değer değiştirebileceğinden bebek için ense kalınlığında artış gözlenmesi normal olabilmektedir. Bu yüzden bu hastalıkların teşhisinde de sadece ense kalınlığı testi değil birkaç test daha yapılarak tam teşhis konulduğu için hemen endişelenmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

ENSE KALINLIĞI NEDEN OLUR?

Bebeklerde ense kalınlığı özellikle gebelik döneminde çocukta oluşan anomali gibi durumların ölçülmesinde oldukça önemli bir veri olmasıyla kesinlikle bu ölçümün yapılması gerektiğini vurgulamak gerekir. Bebeklerde ensenin kalınlaşma durumu deri altındaki sıvının birikmesi ile oluşabildiğinden bazı zamanlar normal bir duruma işaret edebilir ve bazı durumlarda da down sendromu gibi anomali hastalıklarının teşhisi olarak görülebilir. Fakat bu bebeğin durumu da göz önüne alınarak gerekli ölçümlerin yapılması ile tam manalı teşhis edilir.

Çünkü bebeğinizin büyüklük durumuna ve farklı durumlarına göre bazı zamanlar bu ense kalınlığının normalden büyük olması normal karşılanabilecek bir durumda olabilmektedir. Bu yüzden diğer test sonuçlarında göz önüne almak ve doktorunuzun bu taramalar sonrası sizi bilgilendirmesi bu konuda siz daha aydınlatıcı bir yönerge olacaktır.

Bebeklerde Ense Kalınlığı Tedavisi Nedir?

Çocuğun doğumundan sonra da eğer bir anomali belirtileri veya başka hastalıkların belirtileri varsa eğer herhangi bir tedavi yöntemi bu durumu çözmeye yararsa doktorlar bu tedavileri zaten hastalara önereceklerdir. Bu yüzden bu konuda doktorunuzdan bilgi almak oldukça önemli.

Ense kalınlığı artmış bebeklerde bu artış değerine göre sağlık durumu da bir o kadar düşüşe geçebilmekte. Sözgelimi 3 milim üzerinde bir ense kalınlığına sahip bebek için ense kalınlığı 4 milim civarında ise %70 olarak sağlıklı doğabilmektedir. Fakat bu ense kalınlığı 6 milim üzerine çıkmaya başlarsa bu olasılık %15’lere kadar düşebilmektedir. Eğer ense kalınlığı testi ve diğer testler sonucu down sendromu gibi anomaliler oluşum gösterirse bunun için herhangi bir tedavi yöntemi uygulanamamaktadır. Bu ense kalınlığı testleri sonucu çocuğun sağlıklı olarak doğabilme olasılığı da varsa bunun için herhangi bir tedavi yapılmaz ve çocuğun doğumuna kadar beklenir.