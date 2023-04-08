Bebeklerde uyku güvenliğine dikkat

Editör: Osmancan Erok



Uyku, bebeklerin hem fizyolojik, hem psikolojik hem de bilişsel gelişimlerinde çok önemli. Erken çocukluk döneminde kaliteli bir uyku düzenine sahip olan bebeklerin gelişimleri çok daha sağlıklı ilerlemekte.Uykunun kalitesi, süresi, uykuya dalma zamanı, dalış şekli gibi faktörler bebeğin sağlığında önemli sonuçlar vermekte. Uykunun beklenenden az olması depresyona, bilişsel bozukluklara, kardiyometrik hastalıklara,depresyona sebep olmakta. Uykunun kalitesi yanında güvenliği de büyük önem taşımakta. Bu noktada ani bebek ölümü sendromu ile karşı karşıya kalınıyor.



Ani bebek ölümü sendromu bebeklerin ilk 12 ay beklenmeyen, sebepsiz bir biçimde uykuda ölmesine verilen isim. Bu bebeklerde inceleme yapıldığı da hiçbir sağlık sorununa rastlanmadı. Doğumdan sonraki ilk 4 ay ABÖ vakalarının en yüksek görüldüğü zaman. Gelişmiş ülkelerde Ani Bebek Ölümü (ABÖ) oranı daha az. Bunun en büyük sebeplerinden biri de bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması. Alınacak bazı önlemlerle ABÖ sayısının düşürülmesi mümkün.



Peki bu önlemler neler? Ani bebek ölümü riskini azalmak için neler yapılabilir? İşte o liste

- Bebeğinizi 1 yaşına kadar uykuda mutlaka sırtüstü yatırın



- Oyun zamanlarında yüzükoyun yatmasına izin verin.



- Bebeğinizi mümkünse anne sütü ile besleyin.



- Uyuduğu odanın ısısına dikkat edin. Çok sıcak ya da soğuk olmamasına özen gösterin. İdeal aralık (20-22C) dir.



- Yatağının içinde yastık, büyük peluş oyuncak, yüzünü örtebilecek tarzda uyku arkadaşı bulundurmayın.



- Yatak çarşafı gergin olmalı, yatak zemin sert olmalı.



- Battaniye, örtü gibi yüzüne kapatabileceği şeyler yerine, uyku tulumu kullanın.



- Sigara içmeyin, sigara içilen ortamlardan uzak durun.



- Bebeğinizle aynı yatakta uyumayın.



GÜVENLİ BEŞİK İÇİN GEREKENLER

Beşik parmaklıklarının arası 6 cm' yi geçmemelidir.

Kurşun boya içermeyen beşikler kullanın.

Yatak başı ve ayakucunda süslemeler olmamalıdır.