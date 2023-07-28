Bebeklik dönemindeki besin alerjisine dikkat

Avustralya'da yapılan araştırma, bebeklik döneminde görülen besin alerjisinin çocukluk döneminde astıma yakalanma oranını 4 kat artırabileceğini ortaya koydu.

KAYNAK: AA
Bebeklik dönemindeki besin alerjisine dikkat

Editör: Ali Öncü

Science Daily sitesinin haberine göre, Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsünce yapılan araştırmada, bebeklik dönemi besin alerjisi ile çocukluk döneminde görülen astım ve akciğer sağlığı arasındaki ilişki incelendi. Araştırma, 6 yıl boyunca alerji testine tabi tutulan ve akciğer fonksiyonları gözlemlenen 5 bin 276 bebek üzerinde yapıldı.

Çocuklar 6 yaşına geldiğinde yüzde 13,7'sine astım tanısı konulduğu kaydedilen araştırmada, bu çocuklar arasında 6 yaşında astım geliştirme olasılığının, bebeklikte besin alerjisi olanlarda neredeyse 4 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Araştırmanın sonuçları, "Lancet Child & Adolescent Health" dergisinde yayımlandı.Araştırmada, besin alerjisi olan çocukların, akciğer fonksiyonlarında bozulma olasılığının daha yüksek olduğu ifade edildi.

Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsünden Rachel Peters, bebeklik dönemindeki besin alerjisinin, çocuklukta ciddi solunum problemleriyle ilişkili olduğunu söyledi. Peters, "Besin alerjisi olan bebeklerin büyümesi izlenmelidir. Alerjisi nedeniyle gıdalardan kaçınan çocukların sağlıklı büyümeleri için diyetisyen kontrolünde olmalarını öneriyoruz." dedi.

AA

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