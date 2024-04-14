Bebek'te satılık yalının fiyatı ağızları açık bıraktı: Tam 6 milyar TL. Pazarlık payı da yok

Kaynak: Patronlar Dünyası
Bebek'te satılık yalının fiyatı ağızları açık bıraktı: Tam 6 milyar TL. Pazarlık payı da yok
İstanbul Bebek'te bulunan bir yalı, tam 6 milyar TL'den satışa çıkarılırken, ismini gizli tutan iş insanının pazarlığa kapalı olduğu ifade edildi.

Bir emlak sitesinde satışa çıkarılan yalının fiyatı, görenlerin ağzını açık bıraktı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi'nde bulunan yalının, ismini gizli tutan bir iş insanına ait olduğu ifade edilirken, 18 odalı saray yavrusu için istediği fiyat ise dudak uçuklattı.

4 bin 50 metrekare arsa içinde, 19 odalı 8 banyolu saray yavrusunun rıhtımı da olduğu vurgulandı.

75 yıllık yalının sahibi iş insanı, yalı için istediği fiyatı 185 milyon dolar (6 milyar TL), nakit olacak şekilde açıklarken, pazarlık payının da olmadığına yer verildi.

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