Bedava dağıtılan biletlerin yarattığı devasa kamu zararını gösteren fotoğraf

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı 26 Nisan'da açıldı. Tren hattının ilk seferi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Gerçekleştirilen ilk sefer sırasında Erdoğan, hızlı tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

"YÜKSEK HIZLI TREN BOŞ GİDİP GELİYOR"

Halka şirin gözükme çabası içinde yapılan bu 'ücretsiz' açıklaması sonrası ortaya çıkan kamu zararı, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve "Sivas - Ankara YHT'sinden yine boş vagon resmi geldi.

Aptalca bir popülizmle YHT 1 ay bedava yapıldı. Yüzlerce uyanık, kişi başı 10-20 bilet aldı.

Birkaçını kullandı, diğerlerini iade etmedi. YHT 3 haftadır boş gidip geliyor. 1 hafta daha böyle. Devasa kamu zararı, beyinsizlik" yorumuyla ortaya çıktı.