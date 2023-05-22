Bedava dağıtılan biletlerin yarattığı devasa kamu zararını gösteren fotoğraf

Ankara-Sivas arasındaki demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indireceği söylemleriyle geçen ay ilk seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren'in seferlerinin bir ay boyunca ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Sosyal medya fotoğrafı bedava dağıtılan biletlerin ardından ortaya çıkan devasa kamu zararını ortaya koydu.

Bedava dağıtılan biletlerin yarattığı devasa kamu zararını gösteren fotoğraf

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı 26 Nisan'da açıldı. Tren hattının ilk seferi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Gerçekleştirilen ilk sefer sırasında Erdoğan, hızlı tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

tren-1.jpg

"YÜKSEK HIZLI TREN BOŞ GİDİP GELİYOR"

Halka şirin gözükme çabası içinde yapılan bu 'ücretsiz' açıklaması sonrası ortaya çıkan kamu zararı, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve "Sivas - Ankara YHT'sinden yine boş vagon resmi geldi.

Aptalca bir popülizmle YHT 1 ay bedava yapıldı. Yüzlerce uyanık, kişi başı 10-20 bilet aldı.

Birkaçını kullandı, diğerlerini iade etmedi. YHT 3 haftadır boş gidip geliyor. 1 hafta daha böyle. Devasa kamu zararı, beyinsizlik" yorumuyla ortaya çıktı.

İlgili Haberler
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda büyük tehlike
2019'da tamamlanacak denilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni nihayet hareket edebildi
2019'da tamamlanacak denilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni nihayet hareket edebildi
Yüksek Hızlı Tren hattında duvar çöktü
Yüksek hızlı trene yüksek zam. Geçen yıl beş kez zamlanmıştı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Adana depremi sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olmak gerekir' uyarısı Güncel
Adana depremi sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olmak gerekir' uyarısı
Üzerine yıldırım düşen 2 çoban hastanelik oldu Yaşam
Üzerine yıldırım düşen 2 çoban hastanelik oldu
Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde çöküş yaşandı Teknoloji - Otomotiv
Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde çöküş yaşandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan AKP'nin Suriyeli politikasına dair açıklama. 'Tamamını göndereceğiz dersek doğru olmaz' Siyaset
Bakan Çavuşoğlu'ndan AKP'nin Suriyeli politikasına dair açıklama. 'Tamamını göndereceğiz dersek doğru olmaz'
Otomobille traktör çarpıştı Yaşam
Otomobille traktör çarpıştı
Trabzon temsilcisi iki takım düştü bir takım çıktı Spor
Trabzon temsilcisi iki takım düştü bir takım çıktı