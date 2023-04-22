Bedava doğalgazda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 1 ay ücretsiz doğal gaz kullanımında, doğalgaz faturalarının ödenmeyeceği tarih belli oldu.

Bedava doğalgazda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması töreninde konuşmuş ve konutlarda kullanılan sıcak su için 1 yıl, ısınma dahil doğal gaz tüketiminin ise 1 ay süresince ücretsiz olacağını duyurmuştu. Doğal gaz faturalarının hangi ay ücretsiz olacağı da belli oldu.

“Bedava doğalgazın” tarihi ve detayları da belli oldu. Buna göre konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak.

20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak. 19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak.

Bir yıl boyunca aylık 25 bin metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.

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