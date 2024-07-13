Bedava su almak isteyenleri hastalık tehlikesi bile durdurmadı. Dikenli telleri aştılar tabelayı kapattılar

Antalya’da damacana su fiyatlarının zamlanması sonrası bazı vatandaşlar içme suyu ihtiyaçlarını yol kenarlarındaki çeşmelerden sağlıyor. Çeşmelerdeki suyun ‘doğal kaynak suyu’ olduğunu düşünenler ellerinde şişeler ve damacanalar ile çeşmede uzun kuyruklar oluşturdu.

Konyaaltı ilçesinde ‘Değirmen Önü’ olarak bilinen kaynaktaki suda bakteri bulunması nedeniyle belediye uzun zamandır vatandaşları uyarıyor. Ancak vatandaşlar belediyenin astığı ‘Tüketilmesi uygun değildir’ tabelasını boya ile kapattı. Belediye, üzeri kapatılan tabelayı değiştirdi.

ÇEVRESİNİ DİKENLİ TELLE KAPATTILAR

Sudaki bakteri nedeniyle tüketiminin uygun olmadığı belirtilen yeni tabela asan belediye ekipleri, alana girişi bahçe teli ile kapatıp, telin üzerine dikenli tel çekti. Kaynaktan numune alan ekipler, suyun yeniden analizini gerçekleştirdi. Analizde 100 mililitrede 1 kob (koloni oluşturan birim) escherichia coli, 59 kob koliform bakterisi tespit edildi.

TELİ KESİP YENİ GİRİŞ AÇTILAR

Asılan uyarı tabelası ve çeşmenin etrafına çekilen dikenli tel vatandaşları engelleyemedi. Dikenli teli keserek yeni giriş açan vatandaşlar çeşmeden su almaya devam etti. Vatandaşlar ellerindeki pet şişe ve bidonları doldurarak evlerine götürdü.

Kaynaktaki bakteri varlığına inanmayanlar 'alanın satılacağı', 'su firmalarının daha fazla kazanç için uydurduğu', 'çevredeki apartman sakinlerinin kaynaktaki yoğunluktan şikayetçi olması' gibi nedenlerle suyun sağlığa zararlı olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını gerekçe gösterdi.

HALSİZLİK, İSHAL, KUSMA, ATEŞ

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu da Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre içme suyunun uygunluğunu belirleyen parametrelerden bahsetti. Kaynak sularında mikrobiyal tehlikeye rastlanabileceğini vurgulayan Manavoğlu, "Kaynak sularındaki bazı analizlerde koliform ve ecoli bakterisi karşımıza çıkabiliyor. Bunlar dışkı ve toprak kaynaklı hastalık yapıcı etkiye sahip mikroorganizmalar. Özellikle bağışıklık sistemi düşük kişilerde, çocuklarda, kemoterapi görmüş ve organ nakli olmuş kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Bu mikroorganizmalar halsizlik, ishal, kusma, ateş gibi belirtilere, ilerleyen dönemlerde kanlı ishale neden olabilir" diye konuştu.