Memur maaşlarına yapılan zammın ardından bedelli askerlik ücreti Temmuz ayı ücreti de belli oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?

Memur maaş artışlarının belli olmasıyla gözler bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına çevrildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ocak'tan geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104 bin 84 lira ödeniyordu.

Bedelli askerlik, 2019'da yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başladı. Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.

Memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte bu orana endeksli olan bedelli askerlik ücreti de değişiyor. En düşük memur maaşı 22 bin lira olurken, son olarak 104 bin lira olarak belirlenen bedelli ücreti, yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122.350,80 TL olarak alınacak.

Memur maaşlarına yapılan 8 bin liralık seyyanen zammın maaş katsayısı hesabına dahil edilmemesi ücretin daha da yükselmesinin önüne geçti. Bu nedenle temmuz ayında bedelli askerlik ücretinin endekslendiği memur maaş katsayısı sadece yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece temmuzdan aralık dönemine kadar olan ücret 122 bin lira seviyesinde belirlendi.