Yıldız futbolcu intihara kalkıştı. Adı Beşiktaş ile anılıyordu

Kız arkadaşı tarafından terk edilen Beka Beka Magnan viyadüğüne çıkarak intihara kalkıştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yıldız futbolcu intihara kalkıştı. Adı Beşiktaş ile anılıyordu

Editör: Fatma Demirkaya

Bu yaz transfer döneminde Beşiktaş’ın da gündeminde olan Beka Beka intihar girişiminde bulunuyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre, kız arkadaşından ayrılan Beka Beka Nice'de bulunan Magnan viyadüğüne çıkarak kendisini aşağı atmakla tehdit ediyor.

Acil servis, polis ve jandarma olay yerinde bulunurken, uzmanlar oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncunun kulübü Nice'te kendi kulüp psikoloğunu olay yerine yolladı.

Ligue 1'de Pazar günü Brest ile karşılaşacak olan Nice'de teknik direktör Farioli'nin katılacağı rutin basın toplantısı, bu olay üzerine iptal edildi.

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