Bekara karı boşamak kolay gelir atasözünün anlamı nedir?

Bekara karı boşamak kolay gelir atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bekara karı boşamak kolay gelir atasözünün anlamı nedir?

Bekâr ve daha önce herhangi bir evlilik gerçekleştirmemiş, evliliği ve evlilik hayatının sorumluluklarını, özelliklerini bilmeyen bir erkeğe evlendiği kişinin bir yanlış hareketi veya kusuru olursa onu hemen boşayabileceğini düşünmek kolay gelir.

Bunun gibi, hayatında daha önce bir işte çalışmamış insan da iş sorumluluklarını ve çalışma hayatının zorluğunu bilemez. Bu yüzden o işi hafife alır. Doğal olarak bir işin her yönünü bilen kişi daha tedbirli ve dikkatli hareket eder. Bilmeyen kişi sürekli yanlış karar ve seçimler yapabilir.

Bekara karı boşamak kolay gelir atasözünün cümle içinde kullanılışı nasıldır?

Sen ne anlarsın böyle işlerden, sana göre bekara karı boşamak kolay...

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