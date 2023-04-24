Bekçi hırsız kovalamacası derede bitti

Bursa'da hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan Özgür Y. (23), devriye gezen bekçilerden kaçarken dereye atlayıp ayağını kırarak yaralandı.

Bekçi hırsız kovalamacası derede bitti

DHA'nın haberine göre, olay, saat 02.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri gence kimlik sordu.

Ekiplerin kimlik kontrolü yaptığı sırada, sorulan sorulara farklı bilgiler vererek oyalamaya çalışan şüpheli genç, aniden kaçmaya başladı. Yaklaşık 100 metre süren kovalamacanın ardından Özgür Y., yakalanacağını anlayınca ilçeden geçen Gökdere deresine atladı.

Bu sırada ayağından yaralanan şüpheli Özgür Y., kaçtığı bekçilerden yardım istedi. Ekiplerin çağırması üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan Özgür Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özgür Y.'nin hırsızlık suçundan arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

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