Bekçilik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bekçilik sınavına başvuran adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek başvuru sonucu duyurusunu bekliyor. Peki, bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Bekçilik sınavına girecek adaylar hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

Bekçilik sınavına girecek adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI

S.N. - İL - PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

1 - İSTANBUL - 740

2 - İZMİR - 100

3 - TEKİRDAĞ - 55

4 - MUĞLA- 50

5 - VAN - 40

6 - DİYARBAKIR - 25

7 - GAZİANTEP - 15

8 - EDİRNE - 15

9 - ISPARTA - 15

10 - TUNCELİ - 15

11 - IĞDIR - 15

12 - YALOVA - 15

13 - ARDAHAN - 15

14 - MARDİN - 15

15 - SİİRT - 10

16 - HAKKARİ - 10

17 - ŞIRNAK - 10

18 - AĞRI - 10

19 - ÇANKIRI - 10

20 - ÇANAKKALE - 10

21 - NEVŞEHİR - 10

22 - AKSARAY - 10

23 - YOZGAT - 10

24 - BİTLİS - 10

25 - ERZİNCAN - 10

26 - KİLİS - 10

TOPLAM 1.250

2023 YILI İÇİN BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 9 bin 269,90 TL'den ortalama 12.036 TL 'ye

Lise mezunu bekçi maaşı: 9 bin 598,99 TL'den 12.464 TL'ye

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 10 bin 932,38 TL'den 14.196 TL'ye yükseldi.

Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL’yi bulmaktadır.