Trabzonspor Samsunspor finali oynanacak

Yılport Samsunspor, normal sürede 1-1 sona eren maçta penaltılarla Galatasaray'ı mağlup ederek finale yükseldi.

Diğer yarı finalde ise Trabzonspor, Fenerbahçe ile 2-2 biten maçın ardından penaltı atışları sonucunda finale adını yazdırdı.

Futbol Otoriteleri Tribünde:

Karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun önemli isimleri tarafından tribünden izlendi. Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme ve Genç Milli Takımların antrenörleri maçları dikkatle takip ettiler.

Finalin Zamanı:

U19 Elit A Ligi'nin final ve üçüncülük maçları, 13 Mayıs'ta futbolseverlerin beğenisine sunulacak.