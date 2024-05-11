Trabzonspor Samsunspor finali oynanacak

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Trabzonspor Samsunspor finali oynanacak
Antalya, Manavgat'taki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi, U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nin heyecan dolu finallerine ev sahipliği yaptı.

Yılport Samsunspor, normal sürede 1-1 sona eren maçta penaltılarla Galatasaray'ı mağlup ederek finale yükseldi.

Diğer yarı finalde ise Trabzonspor, Fenerbahçe ile 2-2 biten maçın ardından penaltı atışları sonucunda finale adını yazdırdı.

Futbol Otoriteleri Tribünde:

Karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun önemli isimleri tarafından tribünden izlendi. Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme ve Genç Milli Takımların antrenörleri maçları dikkatle takip ettiler.

Finalin Zamanı:

U19 Elit A Ligi'nin final ve üçüncülük maçları, 13 Mayıs'ta futbolseverlerin beğenisine sunulacak.

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