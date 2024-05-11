Otomotiv üretimi bu yılın dört ayında düştü

Otomobil Sanayii Derneği otomobil üretim verilerine ait raporu açıkladı. OSD'nin rakamlarına göre Ocak-Nisan döneminde resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretim sayısında gerileme yaşandı.

OSD'den yapılan açıklamada düşüş oranı yüzde 1 olarak kayıtlara geçti ve 474 bin 947 araç üretildi.

Toplam araç sayısında düşüş yaşanırken, otomobil üretimi ise yüzde 2 artış göstererek, 300 bin 109 adet oldu. Traktör üretimi sayısının eklemesiyle birlikte toplam sayı ise 492 bin 471 adedi buldu.

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Otomobil Sanayi Derneği'nin açıklamasında kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleştiği belirtildi. Yılın ilk 4 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artış gösterdi. Açıklamada ihracat edilen otomobil sayısı 332 bin 664 adet oldu. Ticari araç ihracatıda yüzde 2'lik artış yaşanırken, Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 5 bin 777 adet olarak gerçekleşti.