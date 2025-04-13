Belarus binlerce Pakistanlıyı kabul edecek

Başbakan Şahbaz Şerif, Belarus’un 150.000 genç ve yetenekli Pakistanlı işçiyi kabul etme teklifini duyurdu. Bu, her iki ülkenin de ekonomik ve ticari ilişkilerinin derinleşmesine olanak sağlayacak büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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ŞAHBAZ ŞERİF'İN BELARUS ZİYARETİ

Başbakan Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2025 tarihinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun davetiyle Minsk’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin pekiştirilmesi adına önemli bir adım oldu. Başbakan’a, Dışişleri Bakanı İshak Dar, Punjab Eyaleti Başbakanı Meriam Nevaaz, Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar ve Başbakan’a Özel Danışmanı Tarık Fatemi gibi üst düzey isimler eşlik etti.

150.000 İŞÇİ TEKLİFİ

Başbakan Şahbaz Şerif, Belarus'un 150.000 Pakistanlı işçiyi ülkesine davet etmesini, Pakistan halkı için bir hediye olarak nitelendirdi. Bu işçilerin yüksek niteliklere sahip olduğunu ve uluslararası standartlara göre sertifikalandırıldığını vurguladı. Şerif, Belarus ekonomisine katkı sağlarken, Pakistanlı gençlerin de kalıcı ve anlamlı iş imkanlarına kavuşacaklarını belirtti.

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TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ VE YENİ FIRSATLAR

Başbakan, Belarus ile tarım alanındaki işbirliğinin önemine de değindi. Pakistan’ın büyük bir tarım ülkesi olduğunu ve nüfusunun %65’inin kırsal alanlarda yaşadığını söyledi. Bu bağlamda, Belarus’un modern tarım teknikleri konusunda Pakistan’a önemli katkılarda bulunabileceğini ifade etti. Ayrıca, her iki ülkenin şirketleri arasında ortak girişimlerin kurulmasının, her iki taraf için de kazançlı olacağını belirtti.

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MADENCİLİK ALANINDAKİ POTANSİYEL

Başbakan, Pakistan’ın mineral zenginliklerini de vurguladı. Pakistan’da "trilyonlarca dolar" değerinde mineral yataklarının bulunduğunu belirten Şerif, bu alanda Belarus ile işbirliğinin büyük fırsatlar sunabileceğini söyledi. Belarus’un madencilik ekipmanları üretimindeki deneyiminin, Pakistan’a büyük fayda sağlayabileceğini belirtti.

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İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Pakistan ile ilişkilerinin Belarus için son derece önemli olduğunu ve bu ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirtti. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasında kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalanmıştı ve bu anlaşma, gelecekteki stratejik ortaklık için güçlü bir temel oluşturuyor. Lukaşenko, ticaret, sanayi, tarım ve teknoloji gibi birçok alanda işbirliğinin genişletilmesinin önünü açmayı hedeflediklerini belirtti.

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İMZALANAN ANLAŞMALAR VE ORTAKLIKLAR

Başbakan Şahbaz Şerif’in Belarus ziyaretinde, iki ülke arasında çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşmalar, savunma, ticaret, çevre koruma gibi birçok farklı alanı kapsıyor. Özellikle, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında yapılan işbirliği anlaşması ve askeri-teknik alandaki işbirliği planı dikkat çekiyor. Ayrıca, çevre koruma, ticaretin geliştirilmesi ve iş destek hizmetleri gibi konularda da ortaklıklar kurulması kararlaştırıldı.

Belarus ile Pakistan arasındaki ilişkiler, her iki ülkenin de ekonomik ve ticari gelişimine önemli katkılar sağlayacak bir dönemece girmiştir. Başbakan Şahbaz Şerif'in Belarus ziyaretinin ardından yapılan anlaşmalar ve imzalanan protokoller, iki ülkenin gelecekteki işbirliklerinin temelini atmaktadır.