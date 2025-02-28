Belçika üretici fiyatlarında artış sürüyor

Belçika'da üretici fiyatları, Ocak 2025'te yıllık %4.4 oranında bir artış gösterdi. Bu oran, Aralık 2024'te kaydedilen %1.9'luk artışın oldukça üzerinde ve son iki yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Üretici fiyatlarındaki bu hızlanan artış, hem iç piyasada (%4.9 vs. %1.9) hem de dış piyasalarda (%3.3 vs. %1.9) belirgin şekilde hissedildi. Ocak ayında, iç piyasadaki artışlar, özellikle kapital mallarının fiyatlarının yükselmesiyle dikkat çekerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları da ilk kez %0.9 oranında arttı.

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SEKTÖR BAZINDA YÜKSEK FİYAT ARTIŞLARI

Artan üretici fiyatlarının başlıca nedeni, başta kapital malları olmak üzere, dayanıklı tüketim malları ve ara malların fiyatlarındaki yüksek artışlar oldu. Kapital malları, %2.4 ile önceki ay %1.5 olan artış oranını geride bıraktı. Ayrıca ara malların fiyatları da %3'lük bir artışla önemli bir ivme kazandı. Dayanıklı tüketim malları ise %0.9'luk bir artış göstererek, piyasada bir ilk yaşandı. Enerji fiyatları da toparlanma gösterdi ve %6.3’lük bir artış ile önceki ayki -%3.5’lik düşüşü telafi etti.

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OCAK AYI AYLIK ÜRETİCİ FİYAT ARTIŞI

Ocak 2025’te, bir önceki aya göre üretici fiyatları %0.3 oranında arttı. Ancak bu artış, Aralık 2024’teki %0.7'lik artışa kıyasla yavaşladı. Enerji fiyatlarındaki toparlanma, bu artışı yönlendiren temel faktörlerden biri olarak öne çıkarken, bazı mallarda fiyat artışları daha temkinli bir hızda seyretti.

Bu artışlar, Belçika’nın ekonomik dinamiklerinde büyük bir etki yaratırken, üretici fiyatlarındaki genel artışlar, ülkenin enflasyon oranlarını etkilemeye devam edebilir. Özellikle enerji fiyatlarındaki gelişmeler, sanayi üretimi ve maliyetler üzerinde uzun vadeli etkiler yaratma potansiyeli taşıyor.