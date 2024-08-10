Belçika ve Fransa, İsrail’in Gazze’deki saldırısını şiddetle kınadı

Lahbib, “Gazze’de en az 100 yerinden edilmiş kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı “en sert şekilde” kınadığını duyurdu.

İsrail’in sabah namazı sırasında Gazze’deki El-Tabin Okulu’na düzenlediği ve 100’den fazla sivilin ölümüne neden olan saldırıya Avrupa ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu savaş derhal sona ermelidir. Sivil altyapıyı hedef almak uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez” dedi.

Orta Doğu'da gerilimin azaltılması için çağrı

Bakan Lahbib, ayrıca Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştüğünü belirtti. Lahbib, “Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasını önlemek ve Gazze Şeridi’ndeki çatışmaya kalıcı siyasi bir çözüm bulmak için yürütülen arabuluculuk çabaları” hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Ayrıca, “Gazze’de gerilimi azaltmaya ve bir ateşkes anlaşmasına bağlıyız” ifadelerini kullandı.

Fransa’dan sert tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıyı en sert şekilde kınadı. Açıklamada, “Haftalardır okul binaları defalarca hedef alındı ve kabul edilemez sayıda sivil kayıp yaşandı. İsrail, uluslararası insancıl hukuka saygı göstermelidir” denildi.