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Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sağlık çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:06
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Belçika'da sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etti

Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
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Ülkenin farklı şehirlerinden gelen ve yerel saatle 10.30'dan itibaren Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanan binlerce kişi, Güney Tren İstasyonu'na doğru yürüdü.

Üç büyük sendikanın katıldığı gösteride, yeşil, kırmızı, mavi kıyafetli sağlık çalışanları, personel eksikliği nedeniyle ağır iş yükü, düşük maaşlar ve elverişsiz çalışma koşullarını eleştiren sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Hastane çalışanlarının yanı sıra evde bakım hizmeti verenler, huzurevi çalışanları ve çocuk bakıcıları da gösteriye katıldı.

Belçika'da kamu çalışanları, enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığına karşı ücretlerinin iyileştirilmediği gerekçesiyle belirli aralıklarla gösteri düzenleyip greve gidiyor. (AA)

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