Belçika’da sosyal konutta kalan 233 kişinin Türkiye’de mülkü olduğu ortaya çıktı. Uyanıklığa bak

Belçika’da Flaman Bölgesi Konut Bakanı 482 sosyal konut kiracısının tespit edildiğini ve bu kişilerin Türkiye, Fas ve İtalya gibi başka bir ülkede mülkü olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

Bakanın açıkladığı bilgilere göre, bu kiiracılardan 233’nün ise Türkiye’de mülkü olduğu anlaşıldı.

233 ceza ve yaptırım uygulandı. Aldıkları sosyal indirimleri geri ödeyecekler ve kaldıkları sosyal konutu boşaltmak zorunda kaldılar.

Öte yandan Bakan haksız yere sosyal konutta oturduğu tespit edilen kişilere kesilen ceza miktarının toplam 2,7 milyon Euro olduğunu da belirtti.

Olay sosyal medyada gündem oldu. Türkiye’de milyonları olanların Belçika’da keyif sürmesi “Yok böyle uyanıklık” dedirtti.

Öte yandan Belçika’da sosyal konutta kalıp mülkleri olan Türklerin bir de Türkiye için oy kullanmaları tepki çekti.