Belçika'da yasal belgesi olmadan yaşayanlar hükümeti protesto etti

Başkent Brüksel'deki Yabancılar Ofisi'nin önüne gelen göstericiler, "Tek çözüm: yasal statü vermek" , "Hiçbir insan yasa dışı değildir" yazılı pankartlar açtı.

Belçika'da yasal belgesi olmadan yaşayanlar hükümeti protesto etti

Yabancılar Ofisi'nin önündeki göstericilerden gönüllü avukat Pierre Robert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yasal belgesi bulunmayan 110 binin üzerinde kişinin yaşadığını aktardı.

Robert, "Durumlarının yasallaştırılması için net kriterler getirilmesini istiyoruz. Halihazırda Belçika'da bunu yapmak için gerçek bir siyasi irade yok." dedi.

Bu kişilerden bazılarının sığınma başvurularının reddedildiğini, bazılarının turist olarak gelip yıllardır burada kaldığını ifade eden Robert, "Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da çözüm varsa Belçika'da da olmalı. Bu insanlar geri dönmeyecek. Yıllardır burada yaşıyor ve çalışıyor. O halde neden statülerini yasallaştırmıyoruz?" diye konuştu.

DÜZENLİ HAYAT KURAMIYORLAR

Kongo'dan gelerek 8 yıldır Brüksel'de yaşayan Ernestine Biby Kabila da "Beni öldürmek isteyen eşimden kaçarak burada yaşayan akrabalarım sayesinde Belçika'ya geldim. Sığınma başvurum reddedildi. Evlere temizliğe gidiyorum. Çocuk bakıyorum. Sigortasız ve çok düşük ücretlerle çalışıyorum." diye konuştu.

Angele Ngandu da 12 yıldır Belçika'da yaşadığını ve hayatını çocuk bakarak idame ettirdiğini, herhangi bir yasal belge olmaksızın yaşamanın hayatın her alanında zorluk çıkardığını söyledi.

Ngandu, kendisiyle aynı durumdaki kişilerle beraber sivil toplum kuruluşlarının (STK) tahsis ettiği toplu bir binada kaldığını, 12 yıldır düzenli hayat kuramadığını kaydetti.

detay.jpg

YILLARDIR ÜLKENİN TARTIŞMA KONULARINDAN BİRİ

Belçika'da "kağıtsız" olarak adlandırılan kişiler, ülkeye yıllar önce Cezayir, Tunus, Afganistan, Pakistan ve birçok Afrika ülkesinden çeşitli yollarla gelen ancak yasal statüye alınmayanlardan oluşuyor.

Oturum veya çalışma belgeleri olmadan ülkede yaşan bu kişilerin çoğunun oturum talepleri reddediliyor.

"Kağıtsızlar", adlarını ara ara yaptıkları açlık grevleriyle duyuruyor ancak Belçika, katı tutumundan taviz vermiyor, duruma kalıcı çözüm de getirmiyor.

Brüksel Özgür Üniversitesi (VUB) araştırmacıları Pieter-Paul Verhaeghe ve Sylvie Gadeyne, yakın zamanda yaptıkları araştırmada ülkedeki "kağıtsızlar"ın sayısının 112 bin olduğu sonucuna vardıklarını, bunlardan 52 bininin başkent Brüksel'de yaşadığını açıklamıştı.

(AA)

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Tina Turner'ın ölüm nedeni belli oldu Magazin
Tina Turner'ın ölüm nedeni belli oldu
Zaha'nın istediği ücret karşısında Fenerbahçe yönetiminin ağzı açık kaldı Spor
Zaha'nın istediği ücret karşısında Fenerbahçe yönetiminin ağzı açık kaldı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama Güncel
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
Uzmanı çocuklardaki enfeksiyon önlenmesinin yöntemini açıkladı Sağlık
Uzmanı çocuklardaki enfeksiyon önlenmesinin yöntemini açıkladı
Oyuncu Fırat Çelik'in panik gecesi. Flaşlar patlayınca kalakaldılar Magazin
Oyuncu Fırat Çelik'in panik gecesi. Flaşlar patlayınca kalakaldılar
İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı Güncel
İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı
Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak Güncel
Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak