Belçika'dan Gazze'ye yardım

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, X hesaplarından paylaştığı açıklamada, havadan yardım gönderme kararı aldıklarını duyurdu.

Operasyonu Savunma Bakanlığının yürüteceğini açıklayan Dedonder, keşif ekibinin pratik hazırlıklar için Ürdün'de bulunduğunu söyledi.

Dedonder, Belçika Acil Müdahale Ekibi'nin (B-FAST), malzemeleri 4 Mart'ta A400M tipi askeri yük uçağıyla yola çıkaracağını ve en kısa zamanda havadan yardımların ulaşacağını duyurdu.

Gennez de "İnsanlığın Gazze'deki acısı eşsizdir. On binlerce ölü, 1 milyondan fazla yerinden edilen ve kıtlık. İnsani yardım engelleniyor veya ateş altında kalıyor. Durup izlemeyeceğiz. Belçika, Gazze halkına havadan insani yardım gönderecek." şeklinde konuştu.

İsrail kuvvetleri, dün Gazze şehrinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere bombalar yağdırarak ve ateş ederek hedef almış, saldırıda 112 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

İsrail kuvvetlerinin 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını devam ettirmesinin yanı sıra insani yardımların girişini durdurması sebebiyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.