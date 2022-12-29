Belçim Bilgin’den evlilik cevabı 

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, menajerlik ajansının Arnavutköy'deki yılbaşı davetinde görüntülendi.

Belçim Bilgin'in Yılmaz Erdoğan ile evliliğinden bir çocukları olmuştu. Rodin adındaki oğullarının mutlu olmasını istediğini dile getiren Bilgin, "Rodin'im çok mutlu olsun her zaman. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz" diye konuştu.

2018 yılında Yılmaz Erdoğan ile evliliğini sonlandıran Belçim Bilgin, bu evliliğin ardından uzun bir süre yalnızdı.

"EVLİLİK ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

Alfredo De Blasio ile bu evliliğin ardından birlikteliğe başlayan Bilgin, gazetecilerin "2023'de bir evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Partnerim ile çok mutluyuz. Evlilik çok önemli değil zaten birlikteyiz. Özenle paylaştığımız birlikteliğimizin sürekli devam etmesini diliyorum" yanıtını verdi.

“FELÇ KALABİLİRDİM”

Geçtiğimiz nisan ayında Kapadokya'dan İstanbul'a dönüş yolunda geçirdiği kaza sonucu belinde kırık oluşan oyuncu, "Hâlâ iyileşme ve tedavi sürecim devam ediyor. Çok acılar geliyor aklıma 2022 yılında... Doktorum morfin verdi ve bağımlılık yapması korkusuyla kullanmadım. Acıya tahammül etmeye çalıştım. Hayatta hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Sevgiyi hatırlatmak ve birlikte hareket etmenin gücünü hatırlatmak istiyorum. Aile ve sevdiklerimizin değerini hep bilelim. Yatarken hep bunları düşündüm. Bu yılı geride bırakmak benim için güzel olacak. Felç kalabilirdim. Nazar böyle bir şey değildir ya. Kimsenin böyle kötü düşüncelere sahip olacağını düşünmüyorum" dedi.



