Belçim Bilgin'den feci kaza sonrası araç ve kemer uyarısı

Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan tiyatrocuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde giden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR'a çarpmıştı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Oyuncu Belçim Bilgin, feci kaza sonrası paylaşımıyla dikkat çekti.

"BELİMİ KIRDIĞIM KAZADAKİ ARAÇLA AYNI TİPTE"

Ünlü oyuncu, "Çok üzgünüm. Kazada hayatını kaybeden meslektaşlarıma gani gani rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı, sabır diliyorum. Altı ay önce geçirdiğim, belimin kırılmasına sebep olan kazadaki araç maalesef aynı tipti. Aydınlıkevler oyunu turnesindeki de öyle. Yalvarıyorum bundan sonra en azından o minibüslerle şehirlerarası yol yapılmasın. Ve herkes kemerini taksın" mesajını yazdı.