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Belçim Bilgin film için dönüyor

Bir süredir Amerika’da bulunan Belçim Bilgin, 'Roza' adlı filmi çekimleri için Türkiye’ye geliyor.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 09:41
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Belçim Bilgin setlere dönüyor

Belçim Bilgin film için dönüyor
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Dört ay önce Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken kaza geçirerek bel bölgesinden darbe alan ve kırıklar oluşan Belçim Bilgin’den yeni haber var. 


 
Bir süredir Amerika’da bulunan Belçim Bilgin, uzun metraj bir film çekimi için Türkiye’ye geliyor.

Hamit İzol’un yapımcılığını üstlendiği ve yazdığı kitaptan uyarlanan gerçek bir hayat hikayesini anlatan filmde güzel oyuncu önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelip ardından sete çıkacak.


 
Mustafa Kotan’ın yönetmen koltuğunda oturacağı ‘Roza’ filminde Bilgin ‘Fate’ karakterini canlandıracak. 

Film Şanlıurfa’dan Hatay’a göç eden bir ailenin büyük kızının, aşiretin onaylamadığı bir adama aşık olup onunla kaçma hikayesi sonrasında yaşananları konu alıyor.
 

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