Oyuncu Belçim Bilgin festivalde aşka geldi

Editör: Osmancan EROK

Daha önce Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası ve Güz Sancısı gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Belçim Bilgin yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin her paylaşımı olay oluyor.

Ünlü oyuncu Bilgin, bir süredir aşk yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Osheaga adlı müzik festivaline katıldı.

Ünlü isim, katıldığı etkinlikte sevgilisinin çocuklarıyla da bir araya geldi. Bilgin, eğlenceli anlarının fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Bilgin ve Di Blasio, hem eğlenceli hem de romantik anlar yaşadı.