Belediye 29 yıl sonra fark etti. Hemen yıkım kararı çıkardılar

Antalya’da 3 blok 66 daireden oluşan 29 yıllık sitenin tapusu olmadığı ortaya çıktı. Binanın depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkımına karar verilirken bina sakinleri karar karşı çıktı.

Belediye 29 yıl sonra fark etti. Hemen yıkım kararı çıkardılar

DHA’nın haberine göre, Antalya Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı 1584 Sokak'taki Kanarya Sitesi'nde 66 daire bulunuyor. 1975 yılı inşaat yönetmeliğine göre; 1994 yılında yapılan 10 katlı sitenin 33 dairelik bloku, inşa edildiğinden bu yana hiç kullanılmadı. 33 dairelik diğer 2 blokta oturanların ise tapusu bulunmuyor.

Arsa sahibi P.Ç., sitenin güncel deprem yönetmeliğine uygun olmadığını ve yıkılmasının an meselesi olduğu gerekçesi ile daire maliklerini ve kooperatif yönetimini uyardı. Yönetim ise ruhsatlı yapı denetim firmalarından aldıkları raporlar ile sitenin sağlam olduğunu öne sürdü. Konu yargıya taşındı; kooperatif üzerinden yapılan sözleşmeye göre; oturanlar, arsa sahibi ile davalık oldu.

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BELEDİYE 10 TEMMUZ'A KADAR TARİH VERDİ

Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nce sitenin yıkılmasına hükmedilince, karar Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne götürüldü. İstinaf mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Muratpaşa Belediyesi, karar sonrası binanın yıkım işlemi için daire maliklerine tek tek tebligat gönderdi. Tebligatta; binanın 10 Temmuz tarihine kadar tamamen boşaltılması gerektiği, aksi takdirde kolluk kuvvetleri ile dairelerin boşaltılacağı bildirildi. Kooperatif yönetimi ise bazı vatandaşların ikamet ettiği binaya, 'ruhsat yılı kriterleri ile güçlüyüz, ayaktayız. Entrikaya geçit yok' yazılı pankart astı.

“2018 KRİTERLERİNİ TAŞIMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Kooperatif yöneticisi Fatih Karakoç, 1975 yılı kriterlerine göre 1994 yılında ruhsat alındığını belirtti. Binaların sağlam olduğunu öne süren Karakoç, "2018 yılı kriterlerine göre; uygun olmadığını belirtip dava açtılar. Mutlaka 2018 yılı kriterlerini taşıması mümkün değil. Güçlendirme raporu hazırladık. Konya Bölge Mahkemesi'ne raporu sunduk. 2 blok yüzde 15, 1 blok ise yüzde 19 oranında çıktı. Yüzde 40 ve üstü olsa yıkılacaktı" dedi. Sitenin temelinde bir sorun bulunmadığını belirten Karakoç, inşaat mühendisi olduğunu, binaları sürekli kontrol ettiğini, bir sorun görmediğini söyledi.

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