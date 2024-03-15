Belediye başkan adayı lüks yatla karada seçim turu attı

Kaynak: DHA
Belediye başkan adayı lüks yatla karada seçim turu attı
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu, Dubaili bir iş insanı için fabrikasında yapılan lüks yatı kamyona yükleyerek seçim turu attı.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Döşemealtı ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkan adayı olan iş insanı Mesut Hekimoğlu’nun dün ilçede yaptığı konvoy ilgi çekti.

Hekimoğlu, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikasında Dubaili bir iş insanı için 3 yılda yapımı tamamlanan 25 metre uzunluğundaki yatı, denize indirmek için fabrikadan çıkarttı.

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Kamyona yüklenen özel yata ise Hekimoğlu’nun isminin yazılı olduğu bayraklar ve Türk bayrağı asıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen konvoyun en önünde giden yatın yüklü olduğu kamyonun arkasında ise parti ve Hekimoğlu’nun fotoğraflarının olduğu seçim otobüsleri ile parti üyelerinin araçları yer aldı.

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Konvoy, ilçe merkezinden mehter marşı eşliğinde geçti. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar cep telefonları ile bu anları görüntüledi.

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