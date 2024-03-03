Belediye başkanı duyurdu. İhtiyaç sahibi ailelere 1000 TL destek ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik sunulan destek paketleri günbegün artış göstermeye devam ederken, destek ödemeleri her ay yardım paketi alan vatandaşların hesaplarına aktarılıyor.

1000 TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL doğalgaz yardımı yapılacağını duyurdu.

Yapılan duyuruya göre, ihtiyaç sahibi ailelere kış mevsimi boyunca aylık olarak 1000 TL doğal gaz yardımı yapılacağı bilgisi verildi.

AİLE BAKANLIĞI TARAFINDAN SUNULAN DESTEK PAKETLERİ NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı adı altında, ihtiyaç sahibi ailelere 850 TL ila 1250 TL arasında destek ödemesi yapıyor. Bunun dışında, evde bakım maaşı, engelli maaşı, SED desteği gibi birbirinden farklı destek ödemeleri de bulunuyor. Bakanlık tarafından sunulan destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek ödemeleri her ayın 10 ila 20’sine kadar evde bakım maaşının ise her ayın ortalarına doğru hak sahibi ailelerin hesaplarına aktarılıyor.