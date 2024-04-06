Belediye başkanı seçilir seçilmez kabristana el attı

Göreve gelir gelmez ilçedeki işlerin hızlandırılması talimatı veren Aynacı hem Ramazan ayının manevi atmosferini solumak hem de yaklaşan bayram dolayısıyla ilçe mezarlığına giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Bayram öncesinde olduğu gibi bayramda da kabristanlığın temizliğine önem verdiklerinin altını çizen Aynacı "Bayramda ailelerimizin rahat ziyaret gerçekleştirmeleri adına kabristanımızı ziyaret ederek yapılacak çalışmaları yerinde inceledik. Ekiplerimiz büyük bir ivedilikle kabristanımızı bayrama hazır hale getirecek. Bu yapılan temizlikler sadece bayram zamanı değil, sürekli olarak devam edecek" dedi.