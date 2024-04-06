Ağaç keserken dengesini kaybedip uçurumdan düştü

Giresun Gedikkaya istikametinde adı henüz bilinmeyen 60 yaşlarına bir kişi, ağaç kestiği sırada dengesini kaybetti. Uçurumdan aşağı düşen kişiyi fark edenler ihbarda bulununca olay yerine polis, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda düştüğü çalılık alandan kurtarılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahale sonucu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kişi, kontrol amaçlı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.