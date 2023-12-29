Belediye Başkanlığına aday olan Mesut Yar vaatlerini açıkladı. Sedat Kaya oradaydı

Kaynak: Haber Merkezi
Belediye Başkanlığına aday olan Mesut Yar vaatlerini açıkladı. Sedat Kaya oradaydı
Yeniçağ yazarı Sedat Kaya, Datça Belediye Başkanlığı'na aday olan Mesut Yar'la görüşmesindeki detayları anlatarak Yar'ın vaatlerini aktardı.

2024 Mart yerel seçimlerine çok az kaldı. Belediye Başkanlığı seçimleri için adaylar belli olmaya başlarken partilerin çalışmaları da devam ediyor.

Yeniçağ yazarı Sedat Kaya Datça’da Belediye Başkanlığı’na oturan Mesut Yar ile görüşmesindeki detayları açıkladı.

İşte Kaya’nın yazısı:

Datça'da yerel seçimler öncesi CHP'nin belediye başkan aday adayları çalışmalarını sürdürürken, Mesut Yar bugüne kadar duyulmamış bir seçim vaadinde bulundu.

Mesut Yar Datça'daki demokratik kitle örgütlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Datça Belediyesi'nin rakı üreteceğini, adaylığı kesinleşirse bunun yöntemini açıklayacağını söyledi.

Bununla da yetinmeyen Yar, gençler için üniversite açacağını, halka ücretsiz sağlık hizmeti sunacağını, belediye marketleriyle çok ucuz gıda ürünleri satacağını ileri sürdü.

"Gülüşe gülüşe kazacağız" sloganıyla projelerini anlatan Mesut Yar'ın özellikle rakı sözü gülüşmelere neden oldu.

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