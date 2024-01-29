Belediye çalışanı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza saat 20.00 sıralarında, İzmir Çeşme'de Fahrettinpaşa Mahallesi 2300 sokak ile 2226 sokak kesişiminde meydana geldi.

Çeşme Belediyesi çalışanı olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Levent Parlak idaresindeki motosiklet, hastane istikametinden merkez istikametine seyir halinde olduğu esnada yolun sağında bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Polis yolda güvenlik önlemlerini sağlarken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü Levent Parlak'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



KASK TAKMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan ilk incelemede, sürücü Levent Parlak'ın seyir esnasında kask takmadığı öğrenildi.

Parlak'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.