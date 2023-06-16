Belediye otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün akşam saat 18.25'te Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde yaşandı. Oğuzhan Ekiz (25) idaresindeki 01 AIJ 371 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hakan Duman yönetimindeki 01 AAZ 116 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ekiz ve arkasıdaki Burak Oldaç yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekiz'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Oldaç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiz'in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın nasıl olduğu ise belediye otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otobüse çarptığı ve sürücülerin yola savrulduğu görülüyor.