Belediyenin, depremzedeler için toplanan bağışları markette sattığı ortaya çıktı. Takip cihazıyla yaptığı bağışın izini sürdü

Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım toplayan Mexico City belediyesine pirinç ve tuvalet kağıdı gönderdi. Bağışladığı ürünleri Apple Airtag ile takip eden Cerdeira, belediyenin ürünleri Türkiye'ye göndermediğini ve markete sattığını açıkladı.

Belediyenin, depremzedeler için toplanan bağışları markette sattığı ortaya çıktı. Takip cihazıyla yaptığı bağışın izini sürdü

Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için yürütülen yardım toplama ve dağıtım sürecinde yaşanan usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

Cerdeira, başkentteki Zócalo toplama merkezinde bağışladığı bir paket tuvalet kağıdı ve bir torba pirincin içine hareketlerini takip etmek için Apple'ın AirTag adlı takip cihazını yerleştirdiğini söyledi.

Toplanan 30 tonluk yardım, Santa Lucía Havalimanı'ndaki Milli Savunma Bakanlığı'nın (Sedena) hangarına gönderildi.

BELEDİYE YARDIMLARI MARKETTE SATMIŞ

Gazeteci Cerdeira, izini sürdüğü yardımların Türkiye'ye gönderilmediğini ve ilerleyen günlerde belediye tarafından yerel bir markete satıldığını ortaya çıkardı.

Skandalın açığa çıkmasıyla birlikte Mexico City belediyesi büyük bir tepkiyle karşılaştı.

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