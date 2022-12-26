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Belediyenin kepçesini çalıp, 3 araca çarpan şüpheli tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde çaldığı belediyeye ait kepçe ile 3 araca çarparak zarar veren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 21:41
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Belediyenin kepçesini çalıp, 3 araca çarpan şüpheli tutuklandı

Belediyenin kepçesini çalıp, 3 araca çarpan şüpheli tutuklandı
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İHA - Olay, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, belediyeye ait kepçe, uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen M.D. tarafından çalındı.

Maddenin etkisi altında olan şüpheli, kepçe ile 3 araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine şüpheli, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan M.D., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Erdemli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "25.12.2022 tarihinde saat 21.00 sularında Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda kamusal alanda park halinde bulunan Erdemli Belediyesi’ne ait kepçe, madde etkisi altında olduğu tespit edilen şahıs tarafından çalınmıştır. Kepçeyi çalan şahıs üç vatandaşımıza ait park halinde bulunan araçlara çarparak zarar vermiştir. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Konu yargıya intikal ettirilmiş, yakalanan ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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