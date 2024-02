Beleş vitamin deposu ortaya çıktı. Limondan kat ve kat fazla C vitamini içeriyor. Ormanlarda kendiliğinden yetişiyor

Doğa, bize pek çok harikulade bitki ve meyve verir, ancak bunların arasında özellikle son zamanlarda popülerlik kazanan ve dünyanın dört bir yanından ilgi gören bir süper meyve vardır: camu camu.

Camu camu, Amazon yağmur ormanlarında bataklık alanlarda yetişen, C vitamini bakımından çok zengin olan ekşi bir meyvedir. Meyveyi yemek olarak tüketmek veya yemeklere katmak pek mümkün olmasa da, kurutulup toz haline getirilebilir ve çeşitli besin desteklerinin ana maddesi olabilir.

Bu tropik meyve, Amazon yağmur ormanlarının gizemli bölgelerinde büyür ve yüksek C vitamini içeriği ile bilinir. Camu camu meyvesinin sağlığa olan birçok muazzam yararını gözden geçireceğiz.

Daha önce de belirtildiği gibi, camu camu tozu kuvvetli bir C vitamini kaynağıdır. Camu camu'da bulunan C vitamininin vücutta bir multivitaminden alınan C vitaminine göre daha etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı kesin değildir. Ancak, vücudun günde en fazla 180 mg C vitamini absorbe ettiği ve daha fazlasının faydasının azaldığı bilinir.

Bunun yanında, C ve E vitaminleri gibi fazla miktarda antioksidan almanın vücudunuzda daha çok serbest radikal oluşturabileceği ve böylece antioksidanlarla iyileştirmeyi amaçladığınız durumu daha da kötüleştirebileceği unutulmamalıdır.

CAMU CAMU NASIL KULLANILIR?

Camu camu, genelde meyvelerin kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bir toz formunda bulunur. Bunu kullanmak için, muhtemelen bir smoothie'ye ekleyebilirsiniz.

Yoğurt, yulaf ezmesi, tahıl veya granola gibi gıdaların üzerine dökebilir veya su, maden suyu veya çayla karıştırıp içebilirsiniz.

Ayrıca, camu camu içeren meyve suyu ürünleri de vardır. Bu şekersiz meyve suları saf camu camu suyu değildir, su ve diğer meyve sularıyla seyreltilmiştir. Genellikle, bunları direkt olarak içmek yerine, bir smoothie veya maden suyuyla karıştırıp içilir.