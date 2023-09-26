Belirti göstermeyen salgın alarmı. Komşuda ortaya çıktı.

Yunanistan'da yeni bir salgın alarmı için harekete geçildi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, 22 Eylül'de Kerkira Adası'nda hayatını kaybeden bir kişinin ölüm nedeninin bakteriyel bir hastalık olan leptospiroz olduğu belirtildi.

HASTALIK İHTİMALİNE KARŞI ÇAĞRI

EODY, mayısta da Kerkira'da bir kişinin leptospiroz nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsatarak, Bölge Valiliği Sağlık Genel Müdürlüğünden salgın hastalık ihtimaline ilişkin araştırmada bulunmasını ve dezenfeksiyon ile haşere ilaçlama çalışması yapmasını istedi.

BELİRTİ VERMEYEBİLİYOR

Leptospira adı verilen bakterilerin neden olduğu leptospiroz hastalığı, hiçbir belirti vermeyebileceği gibi, baş ağrısı, kas ağrısı, yüksek ateş, akciğerde kanama, menenjit gibi belirtiler de gösterebiliyor.

Özellikle fare gibi kemiricilerden bulaşan leptospiroz nadir de olsa insandan insana da geçebiliyor.

LEPTOSPİROZ

Leptospiroz insanları ve hayvanları etkileyebilen bakteriyel bir hastalıktır. Leptospira cinsi bakteriler bu hastalığa neden olur. İnsanlarda, semptomlar oldukça geniş bir yelpazede olduğu için başka hastalıklarla karıştırılabilir.

Bu hastalık enfekte olmuş hayvanın idrarıyla kirlenmiş su veya toprağa temas edilmesiyle bulaşabilmektedir. Hasta hayvanın idrarının bulaştığı yerde bakteri haftalarca hatta aylarca canlı kalabilir. Yabani ve evcil hayvanlar bu bakteriyi taşıyabilmektedir. Bu hayvanlar arasında sığırlar, domuzlar, atlar, köpekler, kemirgenler ve yabani hayvanlar yer almaktadır. Enfekte olmuş hayvanlar da hiçbir bulgu vermeyebilir. Bakteri vücuda cilt yoluyla özellikle cilt bütünlüğünün bozulduğu kesiklerden ya da mukozalardan (göz, burun, veya ağız) girebilmektedir. Leptospiroz salgınları genellikle sel suları gibi kirlenmiş suya maruz kalınmasından kaynaklanır.