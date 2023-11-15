Belize, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti

Belize hükümeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes uygulamayı reddetmesi nedeniyle İsrail ile diplomatik bağlarını kopardı. Hükümetten yapılan açıklamada, "Belize hükümeti, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze'deki eylemlerini defalarca kınadı. İsrail'e derhal ateşkes uygulaması ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin engelsiz erişimine izin vermesi çağrısında bulunduk. İsrail taleplerimize rağmen uluslararası insani hukuk ihlallerine son vermedi ve yardım çalışanlarının milyonlarca Gazzelinin acısını hafifletmesine izin vermedi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada derhal ateşkes ilan edilmesi, Gazze'ye insani yardım malzemelerinin engelsiz erişiminin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması yönündeki çağrının yinelendiği vurgulandı. Belize hükümeti ayrıca, ülkedeki İsrail Büyükelçisi Einat Kranz-Neiger'e verdiği akreditasyonu geri çekti ve Tel Aviv'deki diplomatik faaliyetlerini askıya aldı.

BOLİVYA DA İSRAİL'LE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESMİŞTİ

Daha önce Güney Amerika ülkesi Bolivya’da hükümet, Gazze'ye yönelik "acımasız ve orantısız" saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Güney Amerika ülkeleri Kolombiya ile Şili, Orta Amerika ülkesi Honduras, Orta Doğu ülkesi Ürdün, Afrika ülkesi Çad, Güney Afrika ve Türkiye ise İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırmıştı.