﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham'ın peşini devler bırakmıyor. Real Madrid ve Manchester City'nin ardından Manchester United'da genç yıldızın peşine takıldı.

UNİTED DEVLERLE YARIŞACAK

Bu sezon Alman ekibiyle 10 gol kaydeden ve Dünya Kupasında da İngiltere ile harikalar yaratan Bellingham, Almanya'dan bu sezon sonu ayrılabilir.

The Sun'un haberine göre; Katarlılar tarafından United'ın satın alınması takdirde birçok harcamaya imza atılması bekleniyor. Bunlardan biri de Bellingham olma ihtimalinin fazla olduğu iddia edildi. İlk etapta 132 milyon euro önermesi beklenen Manchester United'in diğer devlerle de transferde kapışacak.