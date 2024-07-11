Ben derim bayram haftası o anlar mangal tahtası deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ben derim bayram haftası o anlar mangal tahtası deyimi ne anlama geliyor?

Ben derim bayram haftası o anlar mangal tahtası deyimi ne anlama gelir? Ben derim bayram haftası o anlar mangal tahtası deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Ben derim bayram haftası o anlar mangal tahtası deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin başka biriyle konuşurken ne söylerse söylesen cümlelerinin çarpıtılması konusundan rahatsız olduğunda kullanmış olduğu bir deyimdir.

'Ben bambaşka bir şey söylüyorum o bambaşka bir şey anlıyor'u ifade etmek amacıyla kullanılır.

BEN DERİM BAYRAM HAFTASI O ANLAR MANGAL TAHTASI DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Geçen gün sevgilime dışarı çıkacağım dedim diye ortalığı velveleye verdi; neymiş efendim ben insanlara kendimi göstermeye gidiyormuşum, ben derim bayram haftası o anlar mangal tahtası."

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