‘Ben eskiden Atatürk düşmanıydım okudum kendime geldim’ Helal olsun sana amca

Sosyal medyada viral olan bir sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan yaşlı bir amca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Eskiden Atatürk karşıtı olduğunu ancak okuyup gerçekleri öğrendiğini ve Atatürk’e büyük saygı duyduğunu dile getirdi.

100 YILDIR SAVAŞ GÖRMÜYORSAK SEBEBİ ATATÜRK’ÜN KURDUĞU ULUS DEVLET

O amcanın Atatürk düşmanlarına ibret olacak sözleri şöyleydi:

"Eskiden ben Atatürk düşmanıydım, okudum kendime geldim elhamdülillah. Okuyun. Atatürk büyük Müslümandı, dindar adamdı. Geometriyi çizen bir adam. Ülkeyi fabrikalarla donattı. Tüm mal varlığını Türk milletine bağışladı. Siyasetçi mal mülk sahibi olmaz. Siyasetçi halka çalışmalı.

Bu milletin tarih kitaplarını okuması lazım. Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihini okumadı lazım. 100 yıldır savaş görmüyorsak sebebi ulus devlet olmamızdır"