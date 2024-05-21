Kocaeli'nde kadın cinayeti: Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen genç kadın katledildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Halıdere eski köy yolu caddesinde uçuruma kamyonet düştüğü yönünde ihbar alan polis ekipleri, olay yerine gittiklerinde kamyonetin altında Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Özcan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri; E.K., T.A., Y.A. adlı erkekler ile K.N. ve C.Ç. isimli kadınları gözaltına aldı.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek ise emniyette ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler ile Rümeysa Meriç Özcan’ın akşam saatlerinde buluştukları cumartesi günü birlikte alkol aldıkları öğrenildi.

T.A.’nın bir süre sonra Özcan'ı da yanına alarak kamyonetle hareket ettikleri, T.A'nın Yukarı Hereke bölgesinde Özcan ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, bu teklifi kabul görmeyince zanlının korkutmak için 18 yaşındaki kadının boynuna geçirdiği ipin bir ucunu da kamyonete bağladığı ve Özcan'ı tartakladığı belirtildi.

ÖLDÜĞÜNÜ SANMIŞ

Bu sırada baygınlık geçirmesi üzerine Rümeysa'nın öldüğünü zannedeb T.A'nın, cesetten kurtulmak için hareket ettiği ve kamyonetin el frenini indirmesi sonucunda yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aracın düştüğü öğrenildi.

5 şüpheli, emniyette işlemleri sonrasında Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.